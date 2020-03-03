'Şehir içindeki sanayi siteleri dönüşecek'

YELDA GÖKDAĞ



Önümüzdeki aylarda tüm Türkiye çapında şehir içinde kalmış, küçük sanayi sitelerinin taşınması için yürütülen çalışmalar hızlandırılacak. Böylece bu alanlar halkın kullanabileceği yaşanabilir alanlar arasına katılacak. Sanayi sitelerinin şehir dışlarına taşınmasıyla oluşacak şehir içindeki boş alanlar ise yatay mimari için rezerv alanları olarak kullanılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “sanayide milli atılım” sloganıyla başlatılan şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik projede gelinen aşamayı AKŞAM’a anlattı.

REZERV ALANI OLACAK



Bakan Murat Kurum, “Şehir içlerinde Organize Sanayi Bölgeleri yok ve zaten olmaması da gerekiyor. Ama küçük sanayi sitelerimiz var. Artık ömrünü tamamlamış, çöküntü halinde. Ne gidenin mutlu olduğu ne de orada hizmet verenin mutlu olduğu alanlar bunlar. Bu alanların her halükarda şehrin dış çeperlerine taşınması lazım. Bu anlamda bunu dönüşüm sürecinde rezerv alan olarak yatay mimari için kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLERİMİZİ YÜKSELTEREK DÖNÜŞTÜRMEK ŞART DEĞİL



Şehirleşmede yatay mimarinin önemine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Bir de yatay mimari hedefimiz var ama bizim şehirlerimizin birçoğu şu anda da yatay zaten. Dönüşümde, emsal artışıyla, biz şehrimizi yükselterek dönüşüm yapmak zorunda değiliz. O da ayrı bir konu. Bir kere orada farklı bir düşünce içerisindeyiz. Yatay olan bir binayı dikey yaparak dönüştürmek durumunda değiliz” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan da yatay mimarinin önemine dikkat çekiyor.