Şehir hastaneleri hızla dijitalleşiyor

Türkiye’nin ilk dijital hastanesi Yozgat’ın ardından Adana, Elazığ, Eskişehir ve son olarak da Bursa şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapıları Turkcell tarafından son teknolojiyle donatıldı. Turkcell Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi’yle hastanedeki tüm cihazlar haberleşiyor.

BEKLEMEYE SON



Tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Test ve röntgen sonucunu taşıma da ortadan kalkıyor. Hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanırken, doktorlar da tek tuşla hastayla ilgili sonuçlara ulaşabiliyor. Hastanelerde bugüne kadar 10 milyondan fazla hasta kayıt işlemi yapıldı. Bununla birlikte 70 bin bebeğin ilk medikal kayıtları oluşturulurken, yaklaşık 80 milyon laboratuvar ve radyoloji isteği gerçekleşti. Hastane birimlerinde verimlilik artarken, hastaların bekleme süreleri de kısaldı.

10 MİLYON HASTA İŞLEMİ



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi: “Son olarak geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Bursa Şehir Hastanesi’nin de yerli ve milli HBYS uygulamasını kurmanın gururunu yaşadık. Dijitalleştirdiğimiz hastanelerde bugüne kadar 10 milyondan fazla hastanın müracaatına ait tüm işlemler dijital olarak gerçekleştirildi. Bu çalışmaları diğer şehir hastanelerinde de sürdürmeyi planlıyoruz.”