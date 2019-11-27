SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı? SEGEM sınav sonucu sorgulama ekranı..

SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Adaylar 16 Kasım 2019 tarihinde Ankara, Antalya, Adana, İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Van illerinde yapılan SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavına katıldı. Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacak. SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için SEGEM sınav sonucu sorgulama ekranı sizlerle..



SEGEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Kasım 2019 tarihinde yapılan SEGEM sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanmaktadır. Sınav sonuçları SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden açıklanacaktır.

SEGEM SERTİFİKA BASIMI NASIL YAPILIR?

Adaylar Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Sertifikasını, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 180 gün boyunca “Sınav Sonuçlarım” bölümünden görüntüleyebilecek ve bu alandan yazdırabilecektir.

Belirtilen süre sonunda, adaylar sertifikalarını görüntülemeyeceğinden, sertifikanın bilgisayarlarına indirilmeleri önerilir. Sertifikanın nasılı gönderimi ise yapılmayacaktır.

180 gün sonra sertifikalarını görüntülemek ve yazdırmak isteyen adaylar ise, SEGEM internet sitesi üzerinden üye girişi yapıldıktan sonra “Online Ödeme’’ kısmına, “Sertifika Ödemesi” yazın. 49 TL olan ödeme yatırıldıktan sonra online ‘’Sertifika Ödemesi Dilekçesi’’ni doldurması gerekmektedir. EFT ve Havale ödemeleri ise kabul edilmeyecektir