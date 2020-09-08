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  3. SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?
08 Eylül 2020 Salı 16:11 | Son Güncelleme:

SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?

SED yardımı başvurusu nasıl yapılır"

Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti yardımı için başvurular alınmaya devam ediliyor.

SED yardımı başvuruları alınmaya devam ediliyor. SED yardımı ile ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor. 

E-DEVLET SİSTEMİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal ekonomik destek ön başvurusu e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. 

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