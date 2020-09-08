08 Eylül 2020 Salı 16:11 | Son Güncelleme:
SED yardımı başvuruları alınmaya devam ediliyor. SED yardımı ile ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor.
SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti yardımı için başvurular alınmaya devam ediliyor.
SED yardımı başvuruları alınmaya devam ediliyor. SED yardımı ile ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor.
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SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal ekonomik destek ön başvurusu e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor.