SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?

SED yardımı başvuruları alınmaya devam ediliyor. SED yardımı ile ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor.



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SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Sosyal ekonomik destek ön başvurusu e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor.