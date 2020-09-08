Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,481
  • 8,8058
  • 458.549
  • 1087.22
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. SED kimlere verilir, başvuru şartları nelerdir? Sosyal Ekonomik Destek sorgulama ekranı
08 Eylül 2020 Salı 16:10 | Son Güncelleme:

SED kimlere verilir, başvuru şartları nelerdir? Sosyal Ekonomik Destek sorgulama ekranı

SED kimlere verilir, başvuru şartları nelerdir" Sosyal Ekonomik Destek sorgulama ekranı

SED yardımı ile ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SED ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

SED ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sosyal ekonomik destek ön başvurusu e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Ödemeler yine e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bakan Selçuk, SED hizmetinden faydalanan 129 bin çocuk için 134 milyon TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

SED SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal ekonomik destek ön başvurusu e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Daha sonra ise sırasıyla bir dilekçe ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuruluyor. Meslek elemanı (Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Nihayetinde sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.

SOSYAL EKONOMİK DESTEK ŞARTLARI NELER?

Sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanabilmek için gerekli olan şartlar ve yararlanabilecek olan kimseler ise şu şekilde listelendi;

a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

ç) Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılabilmektedir.

GEREKLİ BELGELER NELER?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılan başvurular için gerekli belgeler ise şu şekilde;

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Operasyon öncesi gizli geçitten kaçtılar
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Evinde ölü bulunan 140 kilo ağırlığındaki adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı
Meis Adası'nın önünde bir Türk fırkateyni

Meis Adası'nın önünde bir Türk fırkateyni

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

Altınkale açılış için gün sayıyor

Altınkale açılış için gün sayıyor

8 Eylül 2020 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram alt&#x

8 Eylül 2020 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç Lira?