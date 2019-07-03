Seçimsiz dönemde yabancı yatırım artacak

JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Windfried Bischoff, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bischoff, Türkiye’nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacağını, bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermayenin ülkeye rağbet göstereceğini, izlenecek olan ekonomi politikalarının yatırım iklimini etkileyeceğini söyledi. Bischoff, şunları kaydetti:

Yatırım iklimini etkiler

“Ekonomi politikaları ülkedeki yatırım iklimini etkileyecektir. Ama günün sonunda elimizde fırsat olarak değerlendirebileceğimiz şey yatırımların kendisidir, politika değildir. Siyaset tabii ki önemlidir ama yatırımlar ve yatırım iklimi kadar değildir. Siyaset; yatırım yapıldığında karşılığının alınıp alınamayacağına yönelik endişeleri, işçi ve işveren arasındaki sıkıntıları giderebilecek noktada durmalıdır.”

Likidite fazlalığı var

BIschoff, küresel piyasalarda likidite fazlalığı olduğunu ve faiz oranlarının çok düşük seviyede seyrettiğini aktararak, şöyle konuştu: “Bankalar, sigorta şirketleri, tasarruf sahipleri ve emeklilik fonları bu düşük faiz oranlarından etkileniyor. Faizlerin kullanımı uzun dönemde çeşitli problemlere neden olabilir.”