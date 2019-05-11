Seçim parası yattı mı sorusunun yanıtı 2019 yılında da merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev alan kişiler gözlerini seçim paralarının ödeneceği tarihe çevirdiler. Yerel seçimde görev alan sandık görevlileri sandık görevlisi ücretlerinin ödeneceği gün açıklamasını bekliyorlar. Peki, Seçim parası yattı mı? Seçim paraları hangi bankaya yatacak? Sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak seçimlerde görev alan vatandaşlar ödemelerini Ziraat Bankası şubelerinden alabilecekler. Seçim paraları hakkında detaylar haberimizde...

SEÇİM PARASI YATTI MI?

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında görevlilerin merakla beklediği seçim paraları ödemeleri için kesin bir tarih verilmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 9 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olarak açıkladı.

SEÇİM PARALARI HANGİ BANKAYA YATACAK?

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak, elden ödeme yapılmayacak.

2019 SEÇİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

YSK'nın 9 Ocak 2019 tarihinde yayımladığı karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olacak. YSK'ya başvurularını yapan adayların görev yerleri belli olurken, eğitimlere başlandı. İşte, görevlilerin alacağı sandık görevlisi ücretleri;

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL

* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00

Mali Hizmetler Uzmanı,) TL

* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

* Başkan 124,00 TL

* Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.