Sebze yıkayan bulaşık makinesi, koku çeken fırın

Özgül Öztürk

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA, Almanya’nın başkenti Berlin’de başladı. Fuara bu yıl 29’uncu kez katılan Vestel, çevre dostu ve hayatı kolaylaştıran ürünleriyle dikkat çekti. Firma, fuarda ev hanımları başta olmak üzere insanların hayatını kolaylaştıracak dünyada ilk olma özelliği taşıyan 18 yeni teknolojisini tanıttı. Vestel’in IFA’da görücüye çıkardığı ürünler arasında sebze meyve yıkayan bulaşık makinesi, buzluktaki ürünleri uzaktan çözdürebilen buzdolabı, kokuyu hapseden fırın, alkali su yapan buzdolabı, bakterileri sıfırlayan çamaşır makinesi ve kavanozları vakumlayan buzdolabı yer alıyor.

1.2 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Bu yıl IFA Fuarı’nda 3 bin metrekarelik stant ve 560 ürün çeşidini sergilediklerini anlatan Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, “Vestel olarak elektrik ve su tasarrufu yapan, gıda israfını önleyen ürünler ana gündemimizde yer alıyor. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 18 ürünümüzü tanıtıyoruz” dedi. Geliştirdikleri yeni teknolojik ürünleriyle bu yılın ilk 6 ayında 1.2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını anlatan Kaya, “İhracatımızın ciromuzdaki payı yüzde 75’lere yükseldi. 2019’da ciromuzu yüzde 10-15 artıracağız” açıklaması yaptı.

Buzdolabında güneş açtırdı

Avrupa solo beyaz eşya pazarının lideri Beko da fuarda sağlıklı yaşamı destekleyen teknolojileriyle yer aldı. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk’ün katılımıyla fuarda düzenlenen basın toplantısında sebze ve meyveleri hasat tazeliğinde koruyan inovatif teknolojisi HarvestFresh’i dünyaya ilk kez tanıtıldı. Bu teknolojiyle geliştirilen Beko buzdolapları, gün ışığı döngüsünü taklit ederek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumalarını sağlıyor.

‘Android TV’ bu ay Türkiye’ye geliyor

Vestel’in Amazon ve Google işbirliğiyle geliştirdiği yeni akıllı ürünlerine ilişkin bilgi veren Kaya, şunları kaydetti: “Amazon asistanı entegre ettiğimiz Toshiba markalı TV’lerimizi Almanya ve İngiltere’ye ilk kez ihraç ettik. Google asistanı entegre ettiğimiz TV’lerimiz gelecek ay AB’de yerini alacak. Android TV’mizin Türkçe sürümü hazır. Eylülde Türkiye’de satışa sunacağız. 2020’nin ilk yarısında Google asistan içeren TV’lerimiz Türkiye pazarında yer alacak. Ayrıca Kanada ve ABD gibi yeni pazarlara ihracata başlıyoruz”

Daha az su tüketimi

Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcanıyor. Özellikle ıspanak, pazı ve yeşillikleri yıkayabilen VegiWash bulaşık makineleri, su sarfiyatını 4’te 1’e indiriyor. Çamaşır makinelerindeki SteriliZone teknolojisiyle kapağa entegre edilmiş özel UVC ışık kaynağıyla çamaşırlardaki bakteri oranı yüzde 99,99 azalıyor.