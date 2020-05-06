Schengen vizesi için kayıtlar alınıyor
Almanya için Türkiye'de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, Koronavirüs salgını sonrası yaşanabilecek olası yoğunluğun önüne geçmek için ilgili konsolosluklarla koordineli olarak resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.
4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren schengen.idata.com.tr adresi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden gerçekleştirebilecekler.