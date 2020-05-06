Schengen vizesi için kayıtlar alınıyor

4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren schengen.idata.com.tr adresi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden gerçekleştirebilecekler.