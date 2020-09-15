Sayıştay denetçi alımı yoğun ilgi görüyor. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Sınava başvurular, 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 07 Ekim 2020 tarihidir. Sayıştay denetçi alımı şartları nelerdir? Sayıştay denetçi alımı başvuruları ne zaman?

SAYIŞTAY DENETÇİ ALIMI BAŞVURULARI

22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 07 Ekim 2020 tarihidir.

Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

SINAV NE ZAMAN?

01 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

SAYIŞTAY DENETÇİ ALIMI ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular)

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak.