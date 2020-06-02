02 Haziran 2020 Salı 04:29 | Son Güncelleme:
'Sayısal oyunlar' artık online da oynanıyor
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, internet aracılığıyla süper sayısal oyunların (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) oynatılmasına dün saat saat 00.00 itibarıyla başlandı.
Sayısal oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri, süper sayısal oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacak. Sayısal oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara hariç olmak üzere) süper sayısal oyunlar için de geçerli olacak.