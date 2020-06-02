Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,814
  • 7,5867
  • 380.406
  • 107266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Sayısal oyunlar' artık online da oynanıyor
02 Haziran 2020 Salı 04:29 | Son Güncelleme:

'Sayısal oyunlar' artık online da oynanıyor

'Sayısal oyunlar' artık online da oynanıyor

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, internet aracılığıyla süper sayısal oyunların (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) oynatılmasına dün saat saat 00.00 itibarıyla başlandı.

Sayısal oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri, süper sayısal oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacak. Sayısal oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara hariç olmak üzere) süper sayısal oyunlar için de geçerli olacak. 


Siirt'te askeri araç devrildi: 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı
Sigarayla mücadeleden rahatsız olan CHP Sözcüsü Öztrak'a sert yanıt
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd'un otopsi raporu açıklandı!
Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
THY'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama
Yerli sondaj gemimiz Fatih Trabzon'da

Yerli sondaj gemimiz Fatih Trabzon'da

Yüz şekline göre allık sürmenin püf noktaları

Yüz şekline göre allık sürmenin püf noktaları

ABD'de son durum! Polis şiddetine öfke dinmiyor

ABD'de son durum! Polis şiddetine öfke dinmiyor

Çay saatine en kolay damla çikolatalı cupcake tarifi

Çay saatine en kolay damla çikolatalı cupcake tarifi