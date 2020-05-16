Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları 16 Mayıs 2020 açıklandı! Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlandı! Kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin merak ettiği Sayısal Loto sonuçları 16 Mayıs Cumartesi günü yoğun olarak aratılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. İşte Sayısal Loto 16 Mayıs 2020 sonuçları...



SAYISAL LOTO 16 MAYIS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Heyecanla beklenen Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Saat 21.15'te Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen çekiliş 'millipiyango.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte şanslı rakamlar...

Sayısal Loto sonuçları 16 Mayıs: 28, 30, 40, 45, 46, 47

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13 Mayıs sonuçları: 05, 08, 10, 24, 30, 37

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …