Sayısal Loto 5 Ekim 2020 sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Sayısal Loto 5 Ekim 2020 sonuçları bu akşamki çekilişin ardından belli olacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 67.518.159 TL’yi aştı! Dev büyük ikramiye tutarına sahip olan şans oyununa kolay yoldan para kazanma hayali kuran binlerce kişi katılım gösteriyor. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü huzurunda gerçekleştirilecek 5 Ekim Sayısal Loto sonuçları MP TV aracılığı ile ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden canlı izlenime sunulacak. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar.



5 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda MP TV üzerinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecek ve şanslı rakamlara ulaşabileceksiniz.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

3 Ekim sonuçları: 05, 23, 24, 54, 83, 87 + 52

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …