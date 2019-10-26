'Savunmada yerlilik 'bor'la artacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayii alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ’yi kurduk. Şirkete Eti Maden yüzde 33 payla katıldı. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek” dedi.

Yüksek ısıya dayanıyor

Dönmez, Bandırma’daki ETİ Maden Bor Karbür Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Dönmez, “Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne hakimiz. Bandırma’daki tesisimizde üreteceğimiz bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliğiyle savunma sanayimizin yerlilik oranının artırılmasına da büyük oranda katkı sunacak” dedi. Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

2 bin kata kadar çıkıyor

“Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet/yoğunluk oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak. Katma değer, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde 2000 kata kadar çıkabiliyor.”

Yılda 1000 ton bor karbür üretecek olan tesis, 250 kişiye istihdam sağlayacak.

70 milyon dolarlık tesis 24 ayda tamamlanacak

Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ve bakanlığımızın öncülüğünde, savunma sanayi şirketlerimiz, dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayii alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ’yi kurduk. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi, enerji üretim tesisini de eklediğimizde 80 milyon dolara çıkmış olacağız. 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. ”

Artık icraat dönemi

Dönmez, şöyle konuştu: “Borda artık şehir efsaneleri bitti. Borda artık icraat dönemi, uygulama dönemi, somut çıktı dönemi. Tesisimiz Türkiye’nin yüz akı, gurur duyacağı bir yatırım olacak.”