Savunma sanayiinden sanal Güney Asya seferi

Capital Exhibition Başkanı Hakan Kurt, Kovid-19 nedeniyle fuarın sanal ortamda 26-28 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan askeri heyetlerinin katılacağı fuarda, heyetler ve firmaların videokonferansla bir araya geleceğini belirten Kurt, katılımı beklenen askeri heyet sayısının 80’in üzerinde olduğunu bildirdi.

5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Kurt, şöyle konuştu: “Hedefimiz bu 3 ülkeye önümüzdeki 10 yılda 5 milyar dolarlık savunma sanayii ihracatı gerçekleştirilmesini sağlamak. Atak helikopterinin teslimatıyla da hava platformlarında da önemli bir referans sağlamış olacağız.” 3 gün sürecek fuarda katılımcı firmalar, Pakistan’dan 40’ı aşkın heyet Bangladeş’ten 25’i aşkın heyet ve Afganistan’dan katılan 10’u aşkın heyetle 3 gün boyunca B2G görüşmeler yapma imkanı bulacak.