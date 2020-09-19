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19 Eylül 2020 Cumartesi 03:27 | Son Güncelleme:

Savunma sanayiinden sanal Güney Asya seferi

Savunma sanayiinden sanal Güney Asya seferi

Türk savunma sanayiinin dünya pazarlarında daha etkin yer alması için düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı, bu yıl 6'ncı kez kapılarını ‘Defence Port Turkey-Güney Asya' olarak açacak.

Capital Exhibition Başkanı Hakan Kurt, Kovid-19 nedeniyle fuarın sanal ortamda 26-28 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan askeri heyetlerinin katılacağı fuarda, heyetler ve firmaların videokonferansla bir araya geleceğini belirten Kurt, katılımı beklenen askeri heyet sayısının 80’in üzerinde olduğunu bildirdi.

5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Kurt, şöyle konuştu: “Hedefimiz bu 3 ülkeye önümüzdeki 10 yılda 5 milyar dolarlık savunma sanayii ihracatı gerçekleştirilmesini sağlamak. Atak helikopterinin teslimatıyla da hava platformlarında da önemli bir referans sağlamış olacağız.” 3 gün sürecek fuarda katılımcı firmalar, Pakistan’dan 40’ı aşkın heyet Bangladeş’ten 25’i aşkın heyet ve Afganistan’dan katılan 10’u aşkın heyetle 3 gün boyunca B2G görüşmeler yapma imkanı bulacak. 

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