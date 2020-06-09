Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Uçak gemisinden İHA'lar da havalanacak

Türkiye’nin en büyük askeri uçak gemisi olma özelliğine sahip TCG Anadolu’da İHA’lar da görev yapacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, NTV’de yaptığı açıklamada “TCG Anadoluya İHA yerleştirmeyi planlıyoruz” dedi. Demir “Gemiye konuşlu İHA’lar üzerine çalışmamızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Bu mevcut İHA’ların biraz geliştirilmiş bir versiyonu olabilir. Çeşitli boyutlarda hem jet motorlu, gemiye iniş kalkış yapabilen, gereğinde vuruş kabiliyeti olacak İHA’ların Anadolu üzerinde konuşlanması gerekli diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Demir S-400 hava savunma sisteminin ne zaman aktif hale geleceğine dönük bir soru üzerine de “Her zaman söylendiği gibi, bir sistem alınıyor ise kullanmak için alınır, nokta. Kullanıma geçme süreciyle ilgili ise, bütün dünya belirli süreçten geçti. Seyahatler kısıtlandı, belirli ilişkiler ve çalışma tempoları düşürüldü. Bu süreç, sistemin aktif hale getirilmesini de etkiledi” dedi. “Hava savunma sistemi katmanlı bir yapı. Çok sayıda S-400 olsa dahi katmanlı planınızın olması gerekiyor” diyen Demir ‘Korkut ve ‘Hisar’ gibi projelerin de sürdüğünü anlattı. Demir Patriot konusunda ise “Gerek Eurosam gerek Patriot tekliflerine sıcak baktığımızı söyledik. Patriot konusu bir olgunluğa ulaşmadı. Eurosam konusunda ise daha önce başladığımız bir çalışma vardı. Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak sistem geliştirmesiydi. Türkiye’yi ilgilendiren kısmıyla bu bitirilmek üzere” diye konuştu.



DEMİR: OPERASYON GÜCÜ İÇİN ŞART



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir uçak gemilerine İHA yerleştirilmesi konusunda “Operasyon gücünüzü artırmak istiyorsak bu şart. Gemide çıkartma gemileri, helikopterler olacak, buna hava gücü anlamında sistemin eklenmesi lazım” dedi. Demir bu anlamda ön çalışmalar yapıldığını söyledi. Demir ayrıca HAVELSAN’ın tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi’ni, Türkiye’nin ilk uçak gemisi Anadolu’ya entegre edilmek üzere teslim ettiklerini de belirtti.