Savunma Sanayii Başkanı Demir'den önemli F-35 ve S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, NTV’den Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan alınana S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Demir, "Her zaman söylendiği gibi, bir sistem alınıyor ise kullanmak için alınır, nokta. Devletin çeşitli kademelerinden yetkililer bunu söyledi. Kullanıma geçme süreciyle ilgili ise, bütün dünya belirli süreçten geçti. Seyahatler kısıtlandı, belirli ilişkiler ve çalışma tempoları düşürüldü. Bu süreç, sistemin aktif hale getirilmesini de etkiledi.

Hazırlıklar devam ediyor. Yeni sistemle ilgili, birkaç kez daha söyledik, ikinci aşama diyelim buna. Bu proje kendi içinde belli üretim ve teknoloji unsurlarını da içeriyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İkinci sistemin tedariki konusunda prensip anlaşmamız var. Teknoloji transferi, ortak üretim detayları ve yol haritası ile ilgili teknik çalışmalar gerekiyor. Bu detaylar meseleyi biraz taşıdı. 'İkinci sistem tedariki olacak mı olmayacak mı?'dan çok, süreçte bizim kazanımlarımız önemli." dedi.

Hisar hava savunma sistemleri için konuşan Demir, "Sistemin belirli unsurlarını sevkiyatı devam ediyor. Stratejik olduğu için detaylarına girmek istemiyorum. Teknik çalışmalar gayet iyi gidiyor." açıklamasında bulundu.

Demir, ABD ile yaşanan F-35 krizi içinse "Sorunu ortaya çıkaran taraf biz değiliz. Sorun yokmuş gibi davranan da biziz. Karşı taraf sorun var diyorsa... Biz çalışmaya bağlı olduğumuzu defalarca dillendirdik. Karşı tarafın faaliyetleri tek taraflı ve işbirliği ruhuna uymuyor. Maliyet olarak da ortaklara zarar veriyor. Türkiye üzerine düşeni yerine getirdi. Diğer taraf tek yanlı olarak üretim ve siparişleri durdurur ise, ki bu ifade edildi ama siparişler devam etti, haklarımızın takibini sürdürürüz. Türkiye’nin katkısının ne kadar değerli olduğu görüldü." ifadelerini kullandı.