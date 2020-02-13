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Satış sonrası hizmetlerde yeni dönem

Satış sonrası hizmetlerde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, satış sonrası hizmet yönetmeliğini değiştirdi.

Hizmet yükümlülüğü olan ürünlere yenilerini eklenirken, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin süresi dolmadan yenilenmesi zorunluluğu da getirildi. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerden bazıları şöyle: 

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- Garanti hükümleri kapsamında tüketiciler tarafından satıcılara gönderilen arızalı ürünlerin kargo ve benzeri giderlerinin firmalar tarafından karşılanacak.

- Çağrı merkezlerinde tüketiciler bekletilerek yüksek telefon faturalarının ödetilmesinin önüne geçilecek.

- Drone, tablet, akılı gözlük, elektrikli kay kay, akülü oyuncak, akılı saat ve bileklik, cam balkon, duşa kabin gibi yeni ürünler için de satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü öngörüldü ve tüketicilerin hakları güvence altına alındı. 

- Bazı ürünlerin azami tamir sürelerinde değişiklik yapıldı. ‘Taşıtlar’ başlığı altında yer alan tüm araçlar için azami tamir süresi 45 iş günü olacak.


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