SASA, polyesterde bölgenin üretim üssü haline gelecek

ZEKİ GÜMÜŞ

Erdemoğlu Holding, 2010 yılında satın aldığı SASA’ya yeniden hayat verdi. Yüzde 51 hissesini Sabancı’dan alan ve daha sonra hisseleri toplayarak yüzde 84’üne sahip olan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu SASA’nın yakın gelecekte polyester hammaddesinin üretimini gerçekleştirerek bölgenin üretim üssü haline geleceğini söyledi.

HAMMADDEYİ ÜRETMELİYİZ

Erdemoğlu ana politikalarını şu sözlerle ifade etti: “Kuzey Afrika’nın, Ortadoğu’nun, Rusya ve Avrupa’nın polyester üssü olacağız. Bu bölgenin mamul ithalatı 60 milyar dolar. Bunun 20-30 milyar dolarını Türkiye’nin üretip satmaması için hiçbir neden yok. Şu anda diğer ülkelerdeki üreticilerle rekabet edemiyoruz çünkü onlar ana hammaddeyi kendileri üretiyor. Dörtyol’daki araziyi talep etmemiz sonrasında Yumurtalık’ta acele etmemizin sebebi bu. Taşıma suyla değirmen bu kadar döner. Rekabetçi olamaz üretici. Bunları yaparsak polyester pazarında Türkiye olarak sadece yüzde 4’üne sahip olacağız. Yüzde 4’ü bile 15 milyar dolar cari rakamı önleyecek. İstihdam rakamı yüz binleri bulacak. Bizim derdimiz bu.”

TÜRKİYE’NİN YILLIK 5 MİLYAR $ CARİ AÇIĞINI ÖNLEYECEĞİZ

Erdemoğlu, “Yumurtalık’ta daha önce Çalık Grubu’na tahsis edilmiş olan 8.5 milyon metrekarelik yere talip olduk. Dosya bakanlığın önünde. Burada bizim 2031 yılına kadar yapmayı düşündüğümüz yatırım 11.5 milyar dolar. Bunu yaptığımız zaman, Türkiye’nin yıllık 5 milyar dolar cari açığını önleyeceğiz. Bunun mamule dönüştürülüp ihracata dönüştürüldüğünde 12 -15 milyar dolar cari açığı önleyeceğiz ve dünyada ilk 5’te yer alacağız” dedi.

ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİ VE ŞARTLARINI İYİLEŞTİRDİK

İbrahim Erdemoğlu: Burayı aldığımızda 180 taşeron işçi çalıştırıyorlardı. ilk yaptığımız operasyon ‘Dükkan içinde dükkan olmaz’ diyerek taşeronların tamamını kadroya almak oldu. Çalışanların tüm sosyal haklarını sendikalı olmalarına rağmen hepsini mevcutlardan iyileştirdik. Biz aldığımızda bin 300 çalışanı vardı şu an rakam 2 bini geçti.

2020’DE DÖRT KAT BÜYÜYECEK

Erdemoğlu, “Polyester elyaf, polyester cif ve polyester tekstüre üretimi yapan SASA, bu yıl hizmete açtığımız tesisiyle 425 milyon dolarlık üretim kapasitesine ulaştı. 800 milyon dolarlık yatırımla 2020’nin mart ve mayıs ayında hizmete girecek olan iki yeni tesisle bu rakam 1.5-2 milyar dolara çıkacak” dedi.