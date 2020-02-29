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'Şartları sağlayan santralleri açarız'

'Şartları sağlayan santralleri açarız'

Çevre Bakanı Kurum, şartları yerine getiren termik santralleri açacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, filtre takılmadığı gerekçesiyle termik santrallere verilen cezalar ve sonrasında yapılan incelemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, kapatılan santrallere ilişkin, “Şartını çevre mevzuatına uygun şekilde yerine getirirlerse santrallerin açılımını gerçekleştireceğiz. Yerine getirmemeleri durumunda da kapatma işlemimiz devam ediyor” ifadesini kullandı. Filtre taktırma işlemi süresinin santrale göre değiştiğine dikkati çeken Kurum, bu sürenin 18 ayı bulduğunu dile getirdi. Türkiye’de 13 termik santral bulunduğunu belirten Kurum, termik santrallerde bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda, 7 santralden 4’ünün geçici faaliyet belgesini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. Gelinen süreçte 5 termik santrali mevzuata aykırılık sebebiyle tamamen kapattıklarını belirten Kurum, bir termik santrali de kısmi olarak kullanıma kapattıklarını ifade etti. 


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