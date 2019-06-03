Şarj üniteleri akaryakıt istasyonlarına kurulsun

Miray ÇİMEN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Türkiye’nin yerli otomobilinin 2022’de satışa sunulacağını söylemesinin ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) “akaryakıt istasyonlarına şarj üniteleri kurulsun” çağrısı geldi. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, Türkiye’de kurulan 600 civarındaki şarj ünitesinin 450 tanesinin AVM’lerde olduğunu belirterek, “Bu üniteler var olan akaryakıt istasyonları dışında yerlerde de kurulmasına devam edilmesi durumunda orta vadede istasyonların enerji oyunun dışına itilmesi söz konusu olabilecek” dedi.

BİN YERLİ OTO ALACAĞIZ

Sendika olarak yerli otomobilin üretiminin ardından bin adet alma taahhütleri olduğunu anımsatan Aktaş, şunları söyledi: “Kararımız bu otomobillerin şarj ünitelerinin mutlaka ve mutlaka akaryakıt istasyonlarında kurulması gerekliliğinin ön alması adına sektörel bir hareket başlatmak adınaydı. Biz bayiler ve dağıtıcılar bu işin temelinde ciddi anlamda var olmaya başlamazsak maalesef ileriki dönemde oyunda kurucu özelliğimizin olmayacağını düşünüyorum. O yüzden var gücümüzle çalışacağız.”

Aktaş, şarj ünitelerinin akaryakıt istasyonlarının dışına kurulmamasını istedi.

Ülkemizde henüz yaygınlaşmadı

Aktaş, “İster hibrit olsun isterse tam elektrikli olsun var olmaya başlayan araçlar dünyada şimdilik 3 milyon adet civarında bir rakama ulaşmış olmasına rağmen ülkemizde henüz istenilen yaygınlığa ulaşmaya başlamadı. Bunun şans günleri olduğu kanaatindeyiz” dedi.