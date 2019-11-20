Şarık Tara kimdir? Şarık Tara vergi rekortmenleri listesinde!

“Şarık Tara kimdir?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılı vergi şampiyonlarını açıkladı. Mustafa Rahmi Koç üçüncü sırada yer aldı. Rahmi Koç'u takip eden ve ilk 10'da yer alan isimler sırasıyla, Şarık Tara, Erman Ilıcak, Suna Kıraç, Mehmet Ömer Koç, Mehmet Sinan Tara ve Gönenç Gürkaynak oldu. Haberimiz içerisinden Şarık Tara ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

ŞARIK TARA KİMDİR?

Enka Holding Fahri Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Şarık Tara, 1930 yılında Üsküp'te doğdu. Aynı zamanda, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Şarık Tara, 2014 yılında ödediği 37.6 milyon lira ile Türkiye’nin en fazla vergi veren kişisi oldu. Şarık Tara, 2015 yılı verilerine göre 2.4 milyar dolar kişisel serveti ile de Türkiye’nin en zengin 6. kişisi olmuştu.