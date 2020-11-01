Şans Topu sonuçları saat kaçta, ne zaman? 1 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları canlı izleme linki!

1 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve Sisal Şans yetkilileri tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonunda belli oluyor. Çarşamba ve pazar günleri yapılan çekiliş ile belli olan Şans Topu sonuçlarında kazanan isimleri ikramiyelerini bir sene içerisinde almak zorundadır.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Şans Topu sonuçları bu akşam saat 20:00'de yapılacak olan çekiliş ile açıklanacak. Her çarşamba ve pazar günü düzenlenen MPİ Şans Topu çekimi noter huzurunda gerçekleşiyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ!

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.