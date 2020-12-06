Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda yapılan Şanş Topu çekilişinde 1'den 34'e kadar sıralı sayı kümesinden 5, 1'den 14'e kadar sıralı küme içinden 1 şanslı numarayı tahmin eden kişi, büyük ikramiyeyi kazanıyor. Her çarşamba ve pazar günü yapılan Şans Topu sonuçları çekilişi, MP TV canlı yayını ile paylaşım yapılıyor. Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 6 Aralık 2020 MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Bu akşam saat 20:00 itibarıyla çekiliş sonuçları açıklanmaya başlanacak. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenleniyor.

6 ARALIK 2020 MPİ ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları 2 Aralık Çarşamba: 04, 09, 10, 13, 33 + 12

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.