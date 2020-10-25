Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim 2020 MPİ Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Şans Topu sonuçları 25 Ekim Pazar günü yapılacak çekiliş sonunda belli olacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve Sisal Şans yetkilileri tarafından düzenlenen çekiliş ‘MP TV' üzerinden canlı olarak gerçekleşiyor. Noter huzurunda düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları her pazar ve çarşamba günü yapılıyor. Şans Topu sonuçları 25 Ekim 2020 açıklandı mı?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi bugün saat 20:00'de yapılacak. Çekilişin ardından şanslı rakamlar belli olacak. Her çarşamba ve pazar günü düzenlenen MPİ Şans Topu çekimi noter huzurunda gerçekleşiyor.

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21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN SONUÇLARI

21 Ekim Çarşamba günü çıkan rakamlar u şekildeydi: 12, 16, 17, 26, 32 + 12 (Joker)

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.