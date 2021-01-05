Şanlıurfa'da 7.500 gence istihdam kapısı aralandı

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ili Şanlıurfa, ayakkabı üretim merkezi oluyor. Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi’nin ilk etabı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin ortaklığında Cazibe Merkezleri’ni Destekleme Programı kapsamında verilen desteklerle hayata geçirildi. İki etaplı projenin 7 bin 500 Şanlıurfalı gence istihdam kapısı aralaması bekleniyor.

6 YENİ FABRİKA DAHA



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan paylaştığı videolu mesajında programın meyvelerini verdiğini belirterek, “Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’yle yeni bir ekosistem oluşturduk. 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda. Şanlıurfa’mızda istihdam oluştururken ihracata da kapı aralıyoruz” dedi. Bakanlığın açıklamasına göre, Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi’nin ilk etabı, 23 milyon liraya mal oldu. Projenin 15.5 milyon lirası Bakanlık tarafından karşılandı. Şanlıurfa OSB 2. kısımda 13 fabrika binası ve yan ürünlerin tedariki için de 7 işlik yapıldı. Fabrikaların tamamı il dışından gelen 7 firmaya belli istihdam taahhütleri karşılığında tahsis edildi. 2019 yılı sonunda üretime geçen fabrikalarda Kovid-19 salgınına rağmen istihdam edilen kişi sayısı 1700’e ulaştı. Kadın istihdamı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

ÜRETİMİ TAŞIYORLAR



Firmaların ayakkabı imalatı kapasitesi yıllık 10 milyon çifte yükseldi. Üretimin yaklaşık 5 milyon çifti doğrudan ihraç ediliyor. Fabrikaların tam kapasite üretime geçmesiyle çalışan sayısının 3 bine, kadın istihdamının da yüzde 40’a çıkması hedefleniyor. Projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından Şanlıurfa’da yeni bir ekosistem oluşmaya başladı. Sektörün en büyük taban imalatçılarından biri, İstanbul’daki üretimini Şanlıurfa’ya taşıma kararı aldı. Üretime geçen firmada orta vadede bin yeni istihdam hedefliyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu hammadde ihtiyacının Şanlıurfa’da karşılanması için de bir işletme, 40 milyon liralık suni deri üretim tesisi yatırımı için OSB’den yer tahsisi sürecini başlattı.

SIRADA İKİNCİ ETAP VAR



İlk etapta yer alamayan birçok firma, ikinci etapla ilgili taleplerini dile getirdi. İkinci etapta Şanlıurfa OSB’de toplam altı yeni fabrika binası yapılacak. Toplam 4.500 Şanlıurfalıyı işe kavuşturacak ikinci etap için imzalar atıldı.

ÇALIŞAN KADINLAR MUTLU



Açılan fabrikalardan birinde kalite kontrol elemanı olarak çalışan Kübra Akyıldız, ilk kez bir işte çalıştığını vurgulayarak, “Kendi ayaklarının üzerinde durmak iyi hissettiriyor” dedi. 11 ay işsizken fabrikanın kendisine ekmek kapısı olduğunu anlatan Makineci Ebru Urluk da, “3 aydır buradayım. İşimi severek yapıyorum. Kadınlar da artık ekonomide var” diye konuştu. İstanbul’da kuaförken ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya gelen saya ustası Mehmet Salih Öcal ise “Bizi çırak olarak aldılar, usta ettiler” ifadesini kullandı.