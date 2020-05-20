Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura çekilişi isim listesi 2020 yayınlandı!

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları 2020 açıklandı! Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekilişlerine devam ediliyor. Bugün Şanlıurfa Eyyübiye 1000 konut projesi kura çekilişi yapıldı. TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura çekilişi isim listesi belli oldu! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura çekilişi isim listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



ŞANLIURFA EYYÜBİYE TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Şanlıurfa Eyyübiye 1000 konut projesine ait kura çekilişi gerçektirildi. TOKİ kura çekilişi bugün saat 13.00’da yapıldı. Çekilişin ardından ise kura sonuçları isim listesi yayınlandı. Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI OLARAK NASIL İZLENİR?

TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye 1000 konut için kura çekilişi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Şanlıurfa Eyyübiye kura çekilişi saat 13.00’da başlayacak. TOKİ sosyal medya hesaplarından kura çekilişini canlı olarak takip edebilirsiniz.

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