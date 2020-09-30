Sanayide robota talep 4 kat arttı

Türkiye’de imalat sanayiinin teknoloji üreticisi Tezmaksan, robot ve otomasyona yönelik yatırımlarının kapsamını yeni kurduğu şirketle genişletti. 2 milyon euro yatırım sermayesiyle kurulan Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi Hadımköy’de 3 bin metrekarelik yeni binasında faaliyete geçti. Şirket aldığı siparişlerle dört aylık çalışma takvimini şimdiden doldurduğunu açıkladı. Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, “Robot, otomasyon ve dijitalleşmede lider ülkelerin devri başladı ve ülkemizin güçlü bir şekilde bu yeni dönemde yer almasını istiyoruz. Sanayicimiz de bunu istiyor” dedi.

YENİ TESİSLER YOLDA



Aydoğdu, şunları söyledi: “Yatırım yapmanın zorlaştığı bir dönemden geçmemize rağmen robotlu otomasyon çözümlerimize gösterilen talepte 4 kat artış oldu. Türkiye sanayiinde başlayan robot, otomasyon ve dijitalizasyon temelli dönüşüme ürün, hizmet ve çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.” Şirketin 5 yıllık stratejisi içinde Konya ve Sivas’a birer üretim tesisi açmak bulunurken Aydoğdu, “Sivas ve Konya’ya ya üretimi taşıyarak yatırımmiktarını 10 milyon euroya çıkarmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Verimliliği artırıyor

Aydoğdu, şu bilgileri verdi: “Cubebox, verimliliği artırdığı gibi, hataya izin vermiyor. ROBOCAM, robotlu makinelerde kontrol ünitesi olarak kullanılabiliyor. Kapasitematik ise üretimde verimliliği artırmak ve arızaları önceden saptayarak müdahale edebilmek amacıyla geliştirildi.”