Sanayide çarklar Kovid-19 öncesinden hızlı dönüyor

Koronavirüs salgının en yüksek noktasına ulaştığı nisan ayında tarihi dip noktayı gören sanayi üretimi hızla toparlanıyor. Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 8.4, yıllık bazda ise yüzde 4.4 artış göstererek, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki seviyesini geçti. 119.3 puana çıkan endeks martta 112.6 puan seviyesindeydi. Ekonomi yönetiminin uyguladığı tedbirler sayesinde üst üste 3. ayda da yükseliş kaydeden endeks Türkiye’de salgının pik yaptığı nisan ayında 78.1’e kadar gerilemişti.

ALBAYRAK: ELİNİZE SAĞLIK

Sanayi üretim verisi kapsamında hesaplanan alt sektörlerin hepsinde temmuzda aylık bazda artış kaydedildi. Bu dönemde en fazla artış yüzde 13.2 ile dayanaklı tüketim malları kaleminde görüldü. Büyümenin öncü göstergesi sayılan verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.4, perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20.2 yükseldi” dedi.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ OLDU



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3’te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz” dedi. Varank, paylaşımında ülkelere göre sanayi üretiminin değişim oranlarının kıyaslandığı grafiklere de yer verdi. Buna göre Türkiye, yıllık yüzde 4.4’lük artış performansıyla İrlanda, Norveç ve Çin’in ardından 4’üncü, aylık yüzde 8.4’lük artış performansıyla da Portekiz ve İspanya’nın ardından 3. sıraya yerleşti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BÜYÜME GELİYOR



Ekonomistlere göre pandemi nedeniyle 2. çeyrekte yüzde 9.9 küçülen ekonomi 3. çeyrekte büyümeye geçecek. Görüşler şöyle:

Ekonomist Haluk Bürümcekçi: Güncel sinyaller, karantinaların kaldırılması sonrası haziranda yakalanan ivmenin üçüncü çeyrekten itibaren büyüme verilerine olumlu yansıyabileceğini düşündürmektedir.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: Temmuzda devam ettirilen kontrollü normalleşme aşamasında artan firma faaliyetleri ve buna bağlı olarak üretim eğilimleri, dipten toparlanmanın kuvvetli bir şekilde sürdürüldüğünü gösterdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol: Ağustosta da sanayi üretimindeki toparlanma devam edecek. Sanayideki toparlanma büyümeye de pozitif katkı yapacak.

PERAKENDEDE SATIŞ HACMİ YÜZDE 11.7 ARTTI



TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre perakende satış hacmi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.9 arttı. Perakendede yaşanan bu artış AVM’lerde daha fazla oldu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından hazırlanan perakende ciro endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 33.5 artarak 303 puana ulaşırken, ziyaretçi sayısında da yüzde 37.2’lik artış yaşandı. AVM’lerde metrekare başına İstanbul’da mart ayında 1617 lira olan ciro temmuzda 1.281 lira oldu. Anadolu’da ise martta1083 lira olan bu rakam 1.070 lira oldu.

‘TOPARLANMAYI YAKINDA HİSSEDECEĞİZ’



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme” dedi. Albayrak, ekonomideki toparlanmanın çok yakın bir dönemde hissedileceğini vurguladı.