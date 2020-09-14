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  • Sanayide çarklar dönüyor: Üretim temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı
14 Eylül 2020 Pazartesi 10:43 | Son Güncelleme:

Sanayide çarklar dönüyor: Üretim temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı

Sanayide çarklar dönüyor: Üretim temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı

Son dakika... Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak verileri değerlendirdi. Albayrak; "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %8,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.

"TÜM ÜRETİCİLERİMİZİN ELİNE EMEĞİNE SAĞLIK"

Bakan Albayrak: Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi.

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