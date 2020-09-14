Sanayiciler teknik lise mezunlarını kapışıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB) sanayi-eğitim işbirliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nin mezunları adeta kapışılıyor. KOSB tarafından yaptırılan ve bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim verdikten sonra yönetimi KOSB’a devredilerek koleje dönüştürülen mesleki ve teknik eğitim lisesi, sanayi sektörüne ihtiyaç doğrultusunda nitelikli, kalifiye eleman hazırlıyor. Bünyesinde 1.250 fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 80 bin kişinin istihdam edildiği KOSB sınırları içerisinde bulunan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde, modern teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde eğitim gören öğrenciler, bir yandan meslek öğrenirken, diğer yandan bugünün sanayi teknolojisini yakından tanıma fırsatı buluyor.

İKİNCİ LİSE DE YOLDA

Lisenin mezunlarına adeta talep yağıyor. Bu yıl 227 mezun veren okula, sanayicilerden 411 eleman talebi geldi. Uygulamalı teknik ve meslek eğitimiyle öne çıkan lise, hemen hemen her branşta sportif başarılarıyla dikkati çekerken, 22 bin dijital ve 12 bin fiziksel kitabın bulunduğu kütüphaneleriyle de isminden söz ettiriyor. Bu eğitim-öğretim döneminde teknik lisenin öğrenci sayısını 2 bin 700’e yükselten Kayseri OSB’de hedef, en kısa sürede ikinci meslek lisesinin hayata geçirilmesi.

‘ARANAN’ ELEMAN

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Sanayinin kalkınması üretimden geçiyor. Üretimin yolu da bilgi teknolojilerinden... Aklında bilgi, elinde hüneri olan gençlerimizi yetiştirip hem memleketimizdeki işsizliği bitirmeyi hem de ülkemizin üretim-ihracat modeline katkı sağlamak istiyoruz” dedi. Sanayicinin aradığı personeli yetiştirmek istediklerini ifade eden Nursaçan, ‘ara değil, aranan nitelikli eleman’ ihtiyacını karşılamak istediklerini vurguladı.

SON SINIFLARI GÖNDERİYORUZ



Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas da, 1.250 işletmeye mesaj attıklarını belirterek, “İnternet sitemize bir link koyduk. Sanayicilerimize, ‘bu linke tıklayıp gerekli bilgileri girerek bizden istediğimiz elemanı talep edebilirsiniz’ dedik” ifadelerini kullandı. Payas, bu yıl teknik liseden 227 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, “Şu anda mezun olmak üzere olan son sınıf öğrencilerimizi sanayicilerimize yönlendiriyoruz” diye konuştu.

BEŞ BİN MEZUNUMUZ BİLE OLSA HEPSİNE İŞ BULURDUK



Tahir Nursaçan, teknik lisede son yıllarda ciddi bir ivme kazandıklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim sezonunda 2 bin 700 öğrenci sayısına ulaşacak okulun, kendi alanında Türkiye’de tek olduğunu aktardı. Kayseri OSB’ye ikinci teknik meslek lisesini kazandıracaklarını bildiren Nursaçan, bu okulun da en az 3 bin öğrencilik olacağını, toplamda 20 bin kapasiteye ulaşana kadar durmayacaklarını söyledi. Nursaçan, “Bir nevi teknik kolejimiz iş garantili oluyor. Mezunlarımızın bir tanesinin dahi işsiz kalma ihtimali yok. Şu anda keşke elimizde 5 bin tane mezunumuz olsa hepsi yerleşir” ifadelerini kullandı. Nursaçan ayrıca, ihracatın artması ve katma değerli üretim için Kayseri OSB’de faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.