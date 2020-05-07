Sanayici yeni dönemden umutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması sanayici ve ihracatçının yüzünü güldürdü.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: “Yakın bir zaman içerisinde Türkiye, Avrupa’nın güvenilir bir partneri ve teknolojiden üretime de farklı alanlarda ana dış tedarikçi merkezi olacaktır.”

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki: “Tahmin ediyorum ki 15 Mayıs sonrasında dünyada da hareketlilik başlayacak. Bizim de dünya hareketlerine paralel hareket etmemiz faydamıza olur.”

ÜRETİM DEVAM EDECEK

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan: “Normalleşmenin başlangıcı, sanayici için bir umut niteliği taşıyor. Fabrikaların 11 Mayıs’ta açılmasıyla üreticimiz çalışmalara yeniden başlayacak.”

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder: “Bu süreç iş dünyamıza güven ve umut veriyor. Bu dönem bize tedarik zincirlerimizdeki durumu gösterecek.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya: “Turizm gelirlerinde yaşanması muhtemel düşüşü de varsayarsak ihracat ve sanayi daha çok önem kazanacak.”