Sanayici ihracatla toparlandı

Kovid-19 sonrası birçok fabrikanın üretimi durdurması ve ülkelerin kapılarını kapatması gibi nedenlerle ciddi sekteye uğrayan sanayi sektörünün ihracatı, nisanda yaklaşık 11 yılın en düşük seviyesine gerilese de son 3 aydır çıkışa geçerek yılın en yüksek seviyesini gördü. Sektörün ihracatına en büyük katkının otomotiv endüstrisinden geldiği görülürken, bunu 8,8 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 7 milyar dolarla da çelik izledi. Borsa İstanbul’da Sınai Endeksi de arka arkaya 4 aydır hızla yükseliyor. Sanayi Üretim Endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve İSO Türkiye İmalat PMI verileri de sektörün en kötüyü geride bırakarak performansını artırdığını teyit ediyor.

YAKALANAN İVME HIZINI KAYBETMEDEN SÜRECEK



İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Önümüzdeki aylarda destekler kalıcı bir yönde devam ettirildiği takdirde gerek ihracatta, gerekse iç piyasada bu ivmenin hızını kaybetmeden sürecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan: Mevcut gelişmeler, üçüncü ve özellikle de son çeyrekte toparlanmanın hızlanacağına işaret etmekte.