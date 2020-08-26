Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3685
  • 8,7281
  • 462.826
  • 1099.02
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sanayici ihracatla toparlandı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:18 | Son Güncelleme:

Sanayici ihracatla toparlandı

Sanayici ihracatla toparlandı

Sanayi sektörü Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini üzerinden çabuk atarken, sektörün ihracatının ve borsadaki performansının son aylarda çıkışa geçtiği, öncü verilerin de dipten dönüşün yaşandığına işaret ettiği görülüyor.

Kovid-19 sonrası birçok fabrikanın üretimi durdurması ve ülkelerin kapılarını kapatması gibi nedenlerle ciddi sekteye uğrayan sanayi sektörünün ihracatı, nisanda yaklaşık 11 yılın en düşük seviyesine gerilese de son 3 aydır çıkışa geçerek yılın en yüksek seviyesini gördü. Sektörün ihracatına en büyük katkının otomotiv endüstrisinden geldiği görülürken, bunu 8,8 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 7 milyar dolarla da çelik izledi. Borsa İstanbul’da Sınai Endeksi de arka arkaya 4 aydır hızla yükseliyor. Sanayi Üretim Endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve İSO Türkiye İmalat PMI verileri de sektörün en kötüyü geride bırakarak performansını artırdığını teyit ediyor.

YAKALANAN İVME HIZINI KAYBETMEDEN SÜRECEK

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Önümüzdeki aylarda destekler kalıcı bir yönde devam ettirildiği takdirde gerek ihracatta, gerekse iç piyasada bu ivmenin hızını kaybetmeden sürecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan: Mevcut gelişmeler, üçüncü ve özellikle de son çeyrekte toparlanmanın hızlanacağına işaret etmekte. 

'Bu uçak Kahire'ye gitmiyor!'
Suriye'de tehlikeli karşılaşma! ABD ve Rus zırhlıları birbirine girdi
Enner Valencia İstanbul'da
Büyük tepki çekmişti... İğrenç görüntüye ceza
BAE Yunanistan ordusuna destek için 4 F-16 gönderdi
Ruhani: ABD özür dilerse...

Ruhani: ABD özür dilerse...

MasterChef'te gergin oylama! Eleme adayları belli oldu

MasterChef'te gergin oylama! Eleme adayları belli oldu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan yeni haliyle görenleri şoke

Ünlü şarkıcı Seda Sayan yeni haliyle görenleri şoke etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'd

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da