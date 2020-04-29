Sanayi yeniden üretim için düğmeye basıyor

Sanayi şirketleri virüs nedeniyle ara verdikleri üretime yeniden başlıyor. Bugüne kadar üretime başlayan ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını açıklayan Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin sayısı 16’ya ulaştı. Faaliyete tekrar başladığını duyuran şirketlerden 3’ü kademeli üretime geçerken, faaliyete geçeceği tarihi açıklayan 13 şirkete ait 16 fabrikanın büyük kısmında ise üretim başladı. Bazı fabrikalarda ise üretimin mayıs başında tekrar başlayacağı bildirildi.

OTOMOTİV BAŞI ÇEKTİ



Federal Mogul İzmit Piston’un Aslanbey tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikasında üretime verilen aranın 5 Mayıs’ta sona ereceği bilgisi verildi. İzmir Demir Çelik’te de üretime başlama kararı verildi. Yünsa, Demisaş, Ford, Karsan, Bosch Fren, Goodyear, TOFAŞ, Sanifoam, Borusan Mannesmann, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil gibi fabrikaların çoğunda ise üretim başladı. Bu şirketlerin fabrikalarında 6’sında üretime 4 Mayıs’ta, birinde ise 5 Mayıs’ta başlayacak.

BORSA DA ÜRETİMDEN GÜÇ BULDU



Şirketlerin faaliyete başlaması borsa endekslerini de destekledi. BIST 100 endeksi tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı. Kovid-19 salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ile mart ayında yüzde 15 değer kaybederek 90.000 puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, son haftalardaki yükseliş rallisi ile kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. Endeksin mart sonuna göre kazancı yüzde 13 oldu. Bu artış sanayi endeksinde yüzde 18’i aştı.