Sanayi ve yerlilik için savunma model oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayileşme İcra Kurulu’nun kamu alımları da dahil olmak üzere Türkiye’nin sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacağını söyledi. Varank, kurulun bu alandaki yerlileşmenin sağlanması için bir düzen getireceğini ve mevzuatına ilişkin çalışmaların devam ettiğini de açıkladı.

AKILCI DAVRANDIK

Kamu alımlarının tüm dünyada yerlileşmeyi teşvik etmek için bir kaldıraç olarak kullanıldığını vurgulayan Varank, bu sayede hem ürünlerin yerlileştirildiğini hem de yerli firmaların güç kazandığını söyledi. Söz konusu kurulun Savunma Sanayii İcra Komitesi ile benzer bir yapıda olacağını belirten Varank, “ Savunma sanayisinde kamu alımlarıyla yüzde 20’lerdeki yerlilik oranlarını yüzde 70’lere çıkardık, çok akılcı politikalar uyguladık” diye konuştu.

YERLİ MALI ALIMINDAYÜZDE 15 TEŞVİK VAR

Varank, “Yerli malını teşvik etmek için uygulamaya koyduğumuz birtakım programların tam olarak uygulanmadığına şahitlik ediyoruz. Türkiye’de orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin alımlarında yüzde 15 yerli ürünlere fiyat avantajı uygulama mecburiyeti var ama ihalelerde idareler bunun arkasından dolaşabilecek uygulamalara gidebiliyor” dedi.