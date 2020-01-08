Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9746
  • 6,6634
  • 301.544
  • 112600
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sanayi ve yerlilik için savunma model oldu

Sanayi ve yerlilik için savunma model oldu

Sanayi ve yerlilik için savunma model oldu

Bakan Varank, yerli ürünleri ve sanayi üretimini geliştirmek için Sanayileşme İcra Kurulu’nun kamu alımları yapacağını, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin iyi bir örnek olduğunu söyledi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayileşme İcra Kurulu’nun kamu alımları da dahil olmak üzere Türkiye’nin sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacağını söyledi. Varank, kurulun bu alandaki yerlileşmenin sağlanması için bir düzen getireceğini ve mevzuatına ilişkin çalışmaların devam ettiğini de açıkladı. 

AKILCI DAVRANDIK  

Kamu alımlarının tüm dünyada yerlileşmeyi teşvik etmek için bir kaldıraç olarak kullanıldığını vurgulayan Varank, bu sayede hem ürünlerin yerlileştirildiğini hem de yerli firmaların güç kazandığını söyledi. Söz konusu kurulun Savunma Sanayii İcra Komitesi ile benzer bir yapıda olacağını belirten Varank, “ Savunma sanayisinde kamu alımlarıyla yüzde 20’lerdeki yerlilik oranlarını yüzde 70’lere çıkardık, çok akılcı politikalar uyguladık” diye konuştu.

YERLİ MALI ALIMINDAYÜZDE 15 TEŞVİK VAR

Varank, “Yerli malını teşvik etmek için uygulamaya koyduğumuz birtakım programların tam olarak uygulanmadığına şahitlik ediyoruz. Türkiye’de orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin alımlarında yüzde 15 yerli ürünlere fiyat avantajı uygulama mecburiyeti var ama ihalelerde idareler bunun arkasından dolaşabilecek uygulamalara gidebiliyor” dedi. 


Ece Erken, eski eşiyle barıştığı iddialarına son noktayı koydu
Ünlü çiftten boşanma sonrası ilk açıklama
Aşk var mı yok mu? Çelişkili açıklamalar!
Tutmayan matematik hesabıyla ilgili konuştu
Ata Demirer ile Alara Bozbey'in düğün tarihi belli oldu
<p>Olay, 2 Ocak Perşembe günü 22.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1279. sokak´taki markette

Maskeli Silahlı Soyguncu Dehşeti Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Beyni tüketen gıdalar

Evde kendi kablosuz şarj aletini yaptı!