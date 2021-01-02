Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 50 uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sözlü sınavla personel alımı yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre başvurular 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Başvurular Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

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