02 Ocak 2021 Cumartesi 09:41 | Son Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, toplam 50 (elli) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alacağını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 50 uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sözlü sınavla personel alımı yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre başvurular 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.
Başvurular Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.