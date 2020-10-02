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  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün yatırım talebi geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla"
02 Ekim 2020 Cuma 15:23 | Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün yatırım talebi geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün yatırım talebi geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla"

Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla." dedi. 

Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacağız"

"Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurduğumuz 100 milyon liralık fonla erken aşama girişimleri destekleyeceğiz."

Ayrıntılar geliyor.. 

Editör:<div><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></div><p>Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a

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