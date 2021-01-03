Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Karar siyasi, biz değil Volkswagen kaybeder

Manisa’ya yatırıma hazırlanan ancak bundan vazgeçen Volkswagen’in kararına ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kararın siyasi olduğunu belirterek ”Bu işte biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz” dedi. Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimini kabulde konuşan Varank, Volkswagen’in vazgeçme kararına ilişkin şirketin CEO’su Herbert Diess’in kendisine yazdığı mektupta, Kovid-19 salgınını gerekçe gösterdiğini belirtti.

MEKTUPTA PANDEMİ



Başından beri bir süreç yürüttüklerini anlatan Varank, Diess’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için 2 kez geldiğini belirterek “Bizim talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini anlattı. Bize resmi gerekçesi ‘pandemi’ ama şunu da biliyorum. Bu şirketler global. Yönetiminde eyaletlerin etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortakları var. Burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu söyledi” dedi.

BAŞTAN SÖYLEDİK



Varank, global markaların siyasi karar vermemesi gerektiğine dikkati çekerek “Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz, kârlı olana değil, siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu kendilerinin beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken husus. İlk toplantıda kendilerine ‘Bakın, siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım’ dedik. O gün bize söyledikleri, ‘Asla siyasi karar vermeyeceğiz’ idi.”

İLK YERLİ ARAÇLAR BÜYÜKELÇİLERE



Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin 2022 sonunda seri üretim bandından ineceğini söylediklerini hatırlatarak, açıklanan takvimde an itibarıyla herhangi bir değişiklik olmadığı bilgisini verdi. Varank, çıkan ilk araçlardan Türkiye’nin dünyadaki büyükelçilerine göndermek istediğini belirterek, “Büyükelçilerimiz gururla o ülkelerde o araçlara binsinler, ülkelerin caddelerinde bizim otomobilimizle gezsinler, tüm dünyaya bunu göstersinler, böyle bir hayalim var. Bunu da başarabilirsek hoş bir şey olur diye düşünüyorum” dedi. Otomobilin çok beğenildiğini belirten Varank “Araba konusu herkesi ilgilendirdiği için bir sahiplenme var. Eleştiriler de var, ‘Parçaların bir kısmını yurt dışından alacaksınız, bu nasıl yerli otomobil?’ diye. Şu anda hangi araç yüzde 100 bir ülkenin kendi toprakları içinde üretiliyor ki? Nasıl rekabetçi olacaksınız?” diye konuştu.

KONTEYNER ÜRETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİK



Bazı sektörlerdeki hammadde sorununa ilişkin soru üzerine Varank, “Demir-çelikten, ağaç ve suntadan şikayetler geliyor. Üreticileri bir araya getirip, sorunları çözmek istiyoruz” dedi. Varank “Bazı ihracatçılarımız konteyner bulmakta sıkıntı çekiyor. Çünkü konteyner piyasası Çin’in elinde. Şimdi grupları bir araya getiriyoruz. Neden bu konteyner işi Türkiye’de yok? Konteyner üretmek üzere inisiyatif başlatıyoruz. Yeter ki bizim ihracatçımız konteyner bulabilsin” diye konuştu.