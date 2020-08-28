Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Ukrayna'ya ortak teknoloji çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından da bu konuların takip edildiğini hatırlatan Varank, şöyle konuştu:

AKINCI’YA YERLİ MOTOR



“Tüm dünyanın gıptayla izlediği silahlı insansız hava araçlarımızı (SİHA) şu anda Ukrayna’ya tedarik ediyoruz. Yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek Akıncı Taarruzi İHA’da Ukrayna’dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Zelenskiy’nin Ukrayna’da havacılığa dönük yatırım konusunda ne kadar istekli olduğunu takip ediyoruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek istiyoruz.”

BÜROKRASİ AZALTILMALI



Ukraynalı Bakan Uruskiy de, Türk tarafıyla görüşmelerin somut işbirliği için güzel zemin olduğunu belirterek, “Türkiye ile sadece komşu değil, aynı zamanda dost ve stratejik partneriz” ifadelerini kullandı. Uruskiy, iki ülke arasındaki işbirliğinde bürokrasinin azaltılmasının önemine dikkati çekerek, Ukrayna adına bu konuda elinden geleni yapacağını kaydetti.