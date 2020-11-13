Sanayi üretiminde rekor

Kovid-19 sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından sanayideki toparlanma hızlandı. Sanayi üretimi, eylül ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek rekor düzeye ulaştı. Yıllık yüzde 7.5 artması beklenen üretim, yüzde 8.1 artış gösterdi. Sanayi üretimi, eylül ayında aylık bazda ise yüzde 1.7 arttı. Beklenti yüzde 0.2 artış olacağı yönündeydi.

GÜÇLÜ SİNYAL GELDİ



Böylece arındırılmamış sanayi üretimi, serinin açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesi olan 132.9’a çıktı. Endeks, en son Aralık 2017’de 130.2 seviyesini görmüştü. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, açıklanan verinin büyümeyi yukarı taşıyacak sinyal olduğunu söyledi.

ÜRETİMİNİ EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE OLDUK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa’da üretimini en fazla artıran ülke olduk” dedi. Varank, paylaştığı grafikle de sanayi üretiminde yıllık bazda, ara malı üretiminde yüzde 10.9, sermaye malında yüzde 10.4, dayanıklı tüketim malında yüzde 16,2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.4, enerjide yüzde 2.5 artış olduğu bilgisini verdi.