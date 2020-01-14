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  3. Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

 


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