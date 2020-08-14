Sanayi üretimi hızlanıyor! 'Avrupa'da en hızlı toparlanan ülke olduk'

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi, nisan ayında tarihi dip seviyelerini gördükten sonra, üst üste 3 ayda da artışını sürdürdü. Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükselerek 113.7 puana çıktı. Endeks nisanda 78 puana kadar düşmüştü. Piyasada beklentiler mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde yıllık beklenti yüzde 2.1 düşüş olacağı yönündeydi. Aylık bazda yakalanan yüzde 17.6’lık artışla Türkiye Avrupa’da en hızlı toparlanan 1’inci, dünyada ise 5’inci ülke oldu.

TOPARLANMA GÜÇLÜ



Haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldık. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak” dedi.

AB TOPLAMI YÜZDE 9.1



Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi. Buna göre Türkiye’yi, yüzde 17,1’lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5’lik artışla İspanya izledi. Tabloda AB toplamı yüzde 9.1’lik artış olarak yer aldı. Bu arada dünyada ise 5’inci sırada bulunan Türkiye’nin önünde Malezya, Slovekya, Hindistan ve Meksika yer aldı.

CİRO ENDEKSİNDE DE ARTIŞ SÜRÜYOR



Normalleşme adımlarının ekonomiye olumlu etkisi ciro endeksi verilerine de yansıdı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 19.5 yükseldi. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 24.7 gerilemiş, mayısta ise yüzde 14 artış göstermişti. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise nisan ve mayıs aylarında görülen gerilemenin ardından endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 artış kaydetti. Bu arada perakende satış hacmi yüzde 16.5 yükseldi.

VARANK: YATIRIM TALEBİ GÜÇLÜ SİNYAL VERİYOR



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından çevrimiçi düzenlenen “Ufuk 2020 & Ufuk Avrupa Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziran ayı sanayi endeksine ilişkin, “Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk” dedi.

86 MİLYAR YATIRIM



Varank, bu rakamların sürpriz olmadığını belirterek, “Zorlu geçen nisan ayının ardından, mayıs ve haziranda ekonomik canlanma hız kazandı. Haziranda düzenlediğimiz 859 belgeyle, teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, salgına rağmen, geçen senenin yüzde 14 üzerinde. Teşvik ettiğimiz yatırım tutarı 86 milyar liraya ulaştı” dedi.