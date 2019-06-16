Sanayi Sicil Belgesi nedir ne işe yarar? Sanayi Sicil bBelgesi kimlere verilir?

"Sanayi Sicil Belgesi nedir ne işe yarar? Sanayi Sicil Belgesi nereden alınır? Sanayi Sicil Belgesi kimlere verilir?" diye aratılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İhracatçılar Meclisi'nde yaptığı konuşmada Sanayi Sicil Belgesi olanlara müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz." dedi. Yarın Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra Sanayi Sicil Belgesi olanlara döviz muafiyeti gelecek.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR NE İŞE YARAR?

Sanayi Sicil Belgesi 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1.maddesine göre, göz önüne alınan sanayi işletmelerine ve sürekli olarak tamir işleriyle uğraşan işletmeler ile enerji üreten santraller yada büyük inşaat işleriyle uğraşan işletmelere verilen bir belgeye sanayi sicil belgesi deniyor.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?

1. Sanayi sicil belgesi almak için aşağıda sizlerden istenilen belgeler ile beraber Sanayi Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

2.Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A ve Sansic C formu) Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulur.

3. Yıllık İşletme Cetveli (Sansic B formu) Firmanın bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterilmesi gerekmektedir. İlk müracaatta ve her yıl verilmesi zorunludur.

4.Kapasite Raporu Süresi geçerli ilgili Odaca onaylı olmalıdır.(Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmelerinin yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste vermeleri gerekmektedir)

5.Ticaret Sicil Gazetesi Kuruluş ve değişiklik yapılmış ise unvan değişikliğine ait gazete fotokopileri (Resmi Sektör İşletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesine gerek yoktur)

6.Kira Sözleşmesi Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin fotokopisi.

Belge ilk müracaatında verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içerisinde Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunludur. İşletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar. Sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir.