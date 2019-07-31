Sanayi işbirliğiyle diplomalı işsizlik azaltılacak

Doruk ÇAKAR/ ANKARA

Bölümlerin kontenjanlarının belirlenmesinde, iş ve sanayi dünyasının ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. YÖK, başta olmak üzere TÜİK, iş ve sanayi dünyasıyla çok yönlü ortak çalışma başlatılacak.

Çalışma başlatılıyor

Çalışmalarla ihtiyaç duyulan işgücü projeksiyonları belirlenecek. Kontenjanların belirlenmesi sürecinde mevcut üniversitelerdeki bölümlerin doluluk oranları da dikkate alınacak. Diplomalı genç işsizliğin azalarak bitirilmesine yönelik çalışmalar, 11. Kalkınma Planı’nda da yer almıştı.