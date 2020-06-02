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  3. Sanayi dipten döndü
02 Haziran 2020 Salı 04:34 | Son Güncelleme:

Sanayi dipten döndü

Sanayi dipten döndü

İSO İmalat PMI Endeksi, nisan ayında gerçekleşen 33.4 seviyesinin ardından mayısta 40.9'a çıkarak, sanayide dipten dönüşün sinyalini verdi.

Büyümenin öncü göstergelerinden biri olan İSO İmalat PMI Endeksi, mayıs ayında 40.9’a çıktı. Endeks, nisanda 33.4 olarak 2008’den beri en düşük seviyeye gerilemişti. Dipten dönüşe karşın, endeksin eşik değer olan 50’nin altında kalması, faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini gösteriyor.

ÜRETİM BAŞLADI

Mayısta bazı firmaların operasyonlarını yeniden başlatması canlanmada etkili oldu. İmalatçılar istihdamı azaltsa da, şirketlerin çoğunluğunun personel sayılarını değiştirmemesi nedeniyle düşüş hız kesti, üretim ve yeni siparişlere göre çok daha ılımlı gerçekleşti. 

SON İKİ ÇEYREKTE GÜÇLÜ TOPARLANMA BEKLİYORUZ

İSO PMI’nin mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 7.5 puan artmasını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Endeks mayıs ayında dip seviyeden döndü” ifadelerini kullandı. Varank, “Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.


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