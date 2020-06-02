Sanayi dipten döndü

Büyümenin öncü göstergelerinden biri olan İSO İmalat PMI Endeksi, mayıs ayında 40.9’a çıktı. Endeks, nisanda 33.4 olarak 2008’den beri en düşük seviyeye gerilemişti. Dipten dönüşe karşın, endeksin eşik değer olan 50’nin altında kalması, faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini gösteriyor.

ÜRETİM BAŞLADI



Mayısta bazı firmaların operasyonlarını yeniden başlatması canlanmada etkili oldu. İmalatçılar istihdamı azaltsa da, şirketlerin çoğunluğunun personel sayılarını değiştirmemesi nedeniyle düşüş hız kesti, üretim ve yeni siparişlere göre çok daha ılımlı gerçekleşti.

SON İKİ ÇEYREKTE GÜÇLÜ TOPARLANMA BEKLİYORUZ



İSO PMI’nin mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 7.5 puan artmasını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Endeks mayıs ayında dip seviyeden döndü” ifadelerini kullandı. Varank, “Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.