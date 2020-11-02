Sanayi 5 aydır kesintisiz büyüyor

Kovid-19 salgını kaynaklı daralmanın ardından Türk imalat sektörü böylece üst üste beş ay büyüme gösterdi. Eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği İmalat PMI eylülde 52.8 seviyesindeydi. İmalat PMI’ye göre yeni siparişlerde artış trendi beş ayı geride bırakırken, imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. PMI rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor” dedi.

DÖRT SEKTÖR GÜÇLÜ



İkinci paylaşımında ise ihracat verilerini değerlendiren Albayrak İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz” diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da Şubat 2018’den beri en yüksek düzeyde” dedi.

İSTİHDAMDA TOPARLANMA SÜRÜYOR



PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker “Türk imalat sektöründe toparlanma, üretimde devam eden güçlü artışa bağlı olarak ekim ayında da sürdü. Firmaların üretimi desteklemek için istihdam artırmaya devam etmesi de toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin güvene işaret etti. Sanayi üretiminin 2020 yılı genelinde sadece yüzde 0.8 azalacağını öngörüyor” dedi.