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16 Kasım 2020 Pazartesi 23:59 | Son Güncelleme:

Sanal ticaret heyetinden Endonezya'ya çıkarma

Sanal ticaret heyetinden Endonezya'ya çıkarma

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sanal Ticaret Heyeti Programlarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla 16-30 Kasım tarihleri arasında Endonezya’ya gerçekleştirilecek Sanal Ticaret Heyeti programının açılışı yapıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Endonezya’ya karşı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var. Ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabiliriz” diye konuştu. TİM Başkanı İsmail Gülle de, “Bugüne kadar 5 kıtadan 12 farklı ülkeyle sanal ticaret heyeti buluşmaları gerçekleştirdik. Endonezya sanal ticaret heyetimizle birlikte, 227 ihracatçı firmamız sanal heyetlerimize katılım sağladı” değerlendirmesini yaptı. 

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