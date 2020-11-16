Sanal ticaret heyetinden Endonezya'ya çıkarma

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla 16-30 Kasım tarihleri arasında Endonezya’ya gerçekleştirilecek Sanal Ticaret Heyeti programının açılışı yapıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Endonezya’ya karşı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var. Ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabiliriz” diye konuştu. TİM Başkanı İsmail Gülle de, “Bugüne kadar 5 kıtadan 12 farklı ülkeyle sanal ticaret heyeti buluşmaları gerçekleştirdik. Endonezya sanal ticaret heyetimizle birlikte, 227 ihracatçı firmamız sanal heyetlerimize katılım sağladı” değerlendirmesini yaptı.