‘Sanal terapi'yle 25 ülkeye ulaştı, 2 yatırım birden aldı

Psikolojik desteği zaman ve lokasyondan bağımsız olarak herkes için erişilebilir kılan ‘Evimdeki Psikolog’ pandemi döneminde evden çıkamayanların derdine derman oldu. Psikolog Aynur İlhan tarafından 2018 yılında kurulan platform, başlangıcından bu yana 25 ülkeden 5 bin kişiye online terapi hizmeti verdi. Genç girişimci hızla yükselen başarı grafiğiyle geçtiğimiz eylül ayında dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum’dan, 4 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı. İkinci yatırım için bir süredir kadın girişimcilere yatırım yapan bir platformla görüşme halinde olduklarını açıklayan Aynur İlhan, “Önümüzdeki hafta yeni yatırımımızı nihayete erdireceğiz” dedi.

1 DAKİKADA PSİKOLOG

Evimdeki Psikolog girişimi, mobil cihaz ya da bilgisayar fark etmeksizin; sesli, görüntülü veya mesajlaşma yöntemiyle psikoloğunuza 1 dakikada ulaşmanıza aracılık ediyor. Bünyesinde 30 psikoloğu bulunduran uygulama, yılın ilk 9 ayında 5 bin danışana 11 bin seans hizmeti verdi. “Geçen yıl bin 300 danışana 3 bin seans vermiştik. Ancak Kovid-19 nedeniyle evinden çıkamayan herkes uzaktan terapiye yöneldi” diyen Aynur İlhan, talebe yetişmek için psikolog kadrolarını sürekli artırdıklarını söyledi. Şu anda İrlanda, ABD, Yeni Zelanda, Kanada, İngiltere, Azerbaycan, Yunanistan, Malta, Danimarka, Almanya’nın da aralarında bulunduğu 25 ülkeden insanlara terapi hizmeti verdiklerini anlatan İlhan, “Özellikle yurtdışında yaşayan Türklerden çok ciddi talep alıyoruz” dedi.

TEMİZLİK TAKINTISI OLANLAR İLK SIRADA



Pandemi döneminde özellikle temizlik takıntısı olan obsesif kompülsif bozukluk hastaları, kaygı sendromu ve sosyal fobisi olan danışanlardan kendilerine başvuru olduğuna dikkat çeken Aynur İlhan, şunları kaydetti: “Türkiye’de psikolog hizmeti maalesef çok lüks. Ben bu girişimi kurarken, psikolojik desteği maddi ve fiziksel olarak erişilebilir kılmayı hedefledim. Çünkü ülkemizde parası olmadığı için psikoloğa gidemeyip, devlet hastanesinde psikiyatriste gidip ilaç alan var.”

45 DAKİKALIK SEANS 100 LİRA



Online terapilerde danışanlara sesli, görüntülü veya mesajla 45 dakikalık terapi hizmeti veriliyor. Kliniğe göre değişmekle birlikte online terapi ücretleri 100 TL’den başlıyor. Online terapilerin tercih edilmesinde salgınının yanı sıra lokasyon probleminin olmaması, daha düşük ücretlere sunulmasının etkili olduğuna dikkat çeken İlhan, vatandaşa mağdur olmamaları için psikologdan diplomalarını talep etmeleri uyarısında bulunuyor. Uygulamanın teknolojik altyapısını sürekli geliştirecek çalışmalar yapacaklarını anlatan Aynur İlhan, “İlerisi için danışanların hayatına terapi günleri dışında da eşlik edecek Siri gibi yapay zekayla çalışan bir robot geliştirmek için araştırmalar yapıyoruz. Nihai hedefimiz ise toplam 1000 uzman, 10 farklı dil seçeneğine sahip bir duygusal destek ve sağlıklı yaşam platformuna dönüşmek” ifadelerini kullandı.

