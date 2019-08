'Sanal diyetisyenler' 2 kat fazla kazanıyor

Özgül Öztürk

Teknolojinin sağladığı olanakları kullanmayan girişimcilerin başarılı olma şansı neredeyse sıfır. Son dönemde internette en çok aranan konuların başındaysa diyet ve beslenme geliyor. Pek çoğu ofis bile açmadan telefon ve bilgisayar üzerinden hizmet veren diyetisyenler ciddi gelirlere imza atıyor. Kilo vermek isteyip vakit bulamayan vatandaşlar da 7-24 motivasyon olanağı sağlayan sanal diyetlerle ağırlıklarından kurtuluyor.

YENİ ZELANDA’YA BİLE ULAŞTI

Diyetisyen Nazlı Deniz Ayyıldız, sosyal medya üzerinden online diyet hizmeti vermeyi tercih eden isimlerden biri. Suadiye’de ofisi olduğunu ancak şu an hastalarının yüzde 99’unun online mecradan geldiğine dikkat çeken Ayyıldız, “Ben danışanlarımla her görüşmeyi mutlaka görüntülü yapıyorum. Her gün danışanlarım yiyip içtiklerini fotoğraf veya yazılı olarak bana atıyor, ben de bunlara uygun tavsiyelerde bulunuyorum. Şu anda ortalama 150 danışanım var. Yeni Zelanda’dan bile hizmet alanlar var. Bir hastanede çalışan diyetisyenlerin 2 katı kadar para kazandırıyor bu iş” diyor.

Suistimal edenlere dikkat edilmeli

Nişantaşı’ndaki merkezinde hizmet veren Diyetisyen Seçil Kenar da danışanlarından gelen yoğun talep üzerine online diyet hizmeti vermeye başlamış. Online mecrada vatandaşı mağdur eden pek çok kişinin de olduğuna dikkat çeken Kenar şunları kaydetti: “Şu an online hizmet vermeyen diyetisyen oranı çok düşük. Ama bu mecrada ‘diyetisyenim’ diyen çok insan var. Bu nedenle kilo vermek isteyenler işini doğru yapanları tercih etsinler. Bu iş her hastaya aynı diyet listesini vermekle olmaz. Esas destek psikolojik. Ayrıca yağ, kas ölçümlerinin düzenli yapılması gerekir. İlk randevu mutlaka yüz yüze olmalı.”

Online psikolojik terapi de yaygın

Sanal ortamda hizmet veren diyetisyenlerin yanı sıra online terapi yapan psikologlar da son dönemlerde çok gündemde. Amerika’daki Phoenix Üniversitesi’nden mezun olan Klinik Psikolog Duygu Berakatoğlu, Diyarbakır’daki kliniğinden görüntülü aramayla Amerika’dan bile danışanlarına hizmet veriyor. Psikolog Duygu Berakatoğlu: “Türkiye’de de bu sistem gittikçe yaygınlaşıyor. Benim kliniğim Diyarbakır’da, ancak online terapilerimle Urfa’dan Van’a ve Amerika’ya kadar pek çok noktaya ulaşıyorum. Hem danışanlarım memnun hem de ben” diyor.