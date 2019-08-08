Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung merakla beklenen yeni amiral gemisi modellerini görücüye çıkardı. Dün gerçekleşen lansman ile Galaxy ailesinin yeni üyelerinin özellikleri ve fiyatı da belli oldu.

Note 10 Türkiye fiyatı 9 bin 899 TL olarak karşımıza çıkarken, Note 10 Plus Türkiye fiyatı ise 11 bin 399 TL olarak açıklandı.

Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın öne çıkan özellikleri ise şöyle...

Galaxy Note10, 8 GB RAM; Note10 Plus ise 12 GB RAM kapasitesine sahip. Cihaz 3 arka kameraya ev sahipliği yapıyor.

Galaxy Note10, 6,3 inç, tanıtılan diğer model Galaxy Note10 Plus 6,8 inçlik ekran genişliğine sahip.

Cihazların ekran çözünürlükleri ise şu şekilde: Galaxy Note10 2280 x 1080 piksel, Plus ise 3040 x 1440 piksel çözünürlüklerinde

Samsung Galaxy Note10 3.500 mAh, Note10 Plus ise 4.300 mAh olarak karşımıza çıkıyor.

İşte dün akşam ABD'nin New York kentinde gerçekleşen lasnman ile görücüye çıkan yeni cihazlardan kareler..